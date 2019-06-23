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Какие внешние признаки говорят о развитии рака 

Вечерняя Москва 4 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Заявление британских медиков о том, что по рукам можно определить наличие онкологических заболеваний, прокомментировала «Вечерней Москве» врач-терапевт высшей категории Анна Землянухина. По ее мнению, отекшие пальцы и изменившаяся структура ногтевых пластин могут свидетельствовать не только о раке, но и о болезнях легких.
— Ногти, как часовые стекла, и пальцы, как барабанные палочки — симптомы, которые еще наши старые профессора использовали в диагностике. Но я не знаю способа дифференцировать, что это — рак или пневмосклероз, или целый ряд других заболеваний — без индивидуального анализа.
Врач рассказала и о других внешних симптомах онкологии, заметив которые, стоит насторожиться.
— Как правило, у человека снижается вес, потому что пропадает аппетит. Появляется отвращение к мясу. Еще из признаков — бледность кожных покровов, общая усталость, может держаться небольшая температура без видимых причин, — пояснила Землянухина.
По словам медика, перечисленные симптомы — не стопроцентные, но достаточно характерные признаки онкологии.
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