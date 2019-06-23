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Россиянин напал на бригаду скорой помощи 

Lenta.ru + ещё 5 1 час назад
Фото: Lenta.ru
В Челябинске мужчина напал на сотрудников скорой помощи, которые приехали к нему. Об этом сообщает издание Ura.ru.
Вечером 22 июня бригаду скорой помощи вызвали к лежащему на дороге мужчине в Металлургическом районе на улице Румянцева. Когда медики приехали, пациент набросился на машину неотложки. Он вел себя неадекватно. Очевидцы уверены, что нападавший был под действием наркотиков.
Мужчина пытался задушить фонендоскопом молодую работницу скорой. В итоге его усмирил один из врачей.
Пресс-служба местного управления МВД сообщила, что нападавшим был житель Челябинска 1999 года рождения. Скорая приехала спасать его, но он неожиданно стал агрессивным и неадекватным. Пациент разбил стекло машины и пытался нанести медикам увечья.
После инцидента его доставили в полицию для допроса. Было возбуждено административное дело по статье 6.1.1 КоАП («Побои»). Состояние пострадавшей неизвестно.
В мае в Новочебоксарске компания пьяных мужчин напала на фельдшера скорой помощи. Врачи приехали на вызов из-за драки пьяных мужчин, но они решили напасть и на них. Избиение прекратил водитель машины скорой помощи. Нападавшие были задержаны и доставлены в отделение полиции.
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Новости , МВД , РИА Ura.ru
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