Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

На смартфонах обнаружили опасные бактерии 

Ferra.ru + ещё 2 3 часа назад
Фото: depositphotos.com
Исследователи из Западного Университета в Сан-Паулу (Бразилия) нашли на смартфонах студентов-медиков множество бактерий, опасных как для самого медицинского персонала, так и для пациентов.
Учёные собрали мазки с поверхностей 100 мобильных телефонов студентов факультетов биомедицины, фармакологии, стоматологии, питания и сестринского дела. Оказалось, что 85% выделенных микробов имеют устойчивость к пенициллину, а половина из них отлично прилипают к поверхностям. Это значит, что использование загрязнённых телефонов в больнице может обернуться тяжёлыми последствиями для персонала и пациентов.
Кроме того, на 40% смартфонов обнаружили бактерию S. aureus, или золотистый стафилококк. Она может вызывать целый спектр заболеваний, начиная от угрей и фурункулов, и заканчивая пневмонией или менингитом.
Ferra.ru: последние новости
В России начали заметно чаще болеть раком Учёные научились предсказывать психоз по речи человека Обнаружен человек с зеркальным расположением всех органов
Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Какие внешние признаки говорят о развитии рака
Россиянин напал на бригаду скорой помощи9
На какие проблемы со здоровьем указывают ноги
Что будет с организмом, если сидеть на корточках
В России создали прибор для выявления рака6
Видео
02:38
Врачи рассказали, чем опасны кондиционеры
Болезни и лекарства
00:37
Россиянам дали простые правила по выбору алкоголя
ЗОЖ
02:50
Растения, которые изгоняют паразитов из организма
Народная медицина
04:47
Почему томатный сок — «спасение» для сердечников
ЗОЖ
00:37
Эксперты рассказали, чем опасен алкоголь в жару
ЗОЖ
01:00
Становится ли ЗОЖ популярным в России
ЗОЖ
02:40
5 признаков того, что родинку лучше удалить
Болезни и лекарства
00:25
Тайка с гигантской грудью озадачила врачей
Новости
02:48
Найден способ избежать распространенного рака
Болезни и лекарства Новости
02:47
Медики рассказали о смертельной опасности кофе
Новости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение