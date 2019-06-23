В России создали прибор для выявления рака

Российские учёные из Уральского федерального университета (УрФУ) разработали прибор для обнаружения онкологических заболеваний у людей.

В том числе, рассчитывают создатели, прибор позволит эффективнее выявлять раковые заболевания на начальных стадиях. Устройство получило необычное название «Лабрадор». Как уточняется на сайте высшего учебного заведения, новый прибор представляет собой спектрометр электронного парамагнитного резонанса (ЭПР). Устройство делает возможным определение химического состава органических и неорганических веществ, причём на молекулярном уровне (в том числе речь идет об атомах кислорода).

Как уточняют в УрФУ, прибор может получить довольно широкое применение: от выявления радиации в продуктах до диагностики онкологических заболеваний у людей. Главное, чего позволяет достичь новое решение российских ученых, — это определить наличие в исследуемом образце свободных радикалов. Кстати, хотя принцип, по которому работает устройство, не является сам по себе инновационным, однако российским учёным удалось сделать прибор компактных размеров и меньшей стоимости.

Современные технологии все серьезнее изменяют практику оказания онкологической помощи по всему миру. Например, уточняла руководитель направления «Онкология» компании Philips в России и СНГ Марина Белякова , внедрение искусственного интеллекта в работу медицинских клиник может расширить возможности проведения онкологического скрининга.