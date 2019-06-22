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Ученые выявили связь между частыми путешествиями и здоровьем сердца 

РИА «ФедералПресс» 4 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Ученые Сиракузского университета (США) установили связь между частотой и продолжительностью отпуска и угрозой возникновения сердечно-сосудистых заболеваний у человека. Итоги исследования, доказывающего, что отпуск снижает риск таких патологий, опубликовано в журнале «Психология и здоровье».
Как сообщили исследователи, люди, которые отдыхали в последние 12 месяцев, гораздо меньше рискуют получить метаболический синдром. Так называется увеличение массы висцерального жира, скапливающегося в районе брюшной полости, что, в свою очередь, ведет к нарушению обмена веществ, повышению артериального давления и развитию сердечно-сосудистых заболеваний.
Ученые пригласили для участия в своем исследовании 63 добровольца — все они работали на примерно одинаковых должностях, все имели право на оплачиваемый отпуск. У них взяли необходимые анализы, а затем оценили состояние тех, кто был в отпуске, и тех, кто не был. Как оказалось, в первой группе риск метаболического синдрома ниже почти на четверть. Причем ученые считают, что угроза возникновения этого состояния будет еще снижаться с каждым новым отпуском.
Заодно при проведении этого исследования выяснилось, что полностью выделенное на отпуск время используют меньше половины работающих людей. Ученые называют это ошибочным поведением, ведь чем больше люди отдыхают, тем это полезнее для их здоровья.
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