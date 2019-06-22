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20-летняя девушка умерла после поцелуя с любимым 

WDay.ru 3 часа назад
Фото: WDay.ru
Ужасная трагедия произошла в Канаде.
Молодая девушка умерла после поцелуя со своим молодым человеком. Об этом сообщает Journal De Quebec.
Канадка Мириам страдала от острой аллергии на арахис. Кроме того, у девушки была астма. Ее возлюбленный не знал о проблемах своей девушки и перед встречей с ней съел сэндвич с арахисовым маслом.
Спустя несколько минут после поцелуя со своим молодым человеком Мириам стало трудно дышать.
Девушка воспользовалась ингалятором, но он не помог. Узнав, что ее парень недавно употреблял арахис, девушка успела попросить его вызвать врача.
Машина скорой помощи прибыла уже через 8 минут, но по пути в больницу у Мириам нарушилась работа сердца и дыхательной системы. Доктора не смогли помочь девушке, и вскоре после прибытия в больницу она скончалась.
Мать девушки ни в чем не винит возлюбленного дочери, но решила поделиться этой историей, чтобы люди не повторяли подобных ошибок.
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