Рыба вызывает рак, заявили ученые 

Исследователи из Инстиута океанологии имени П. П. Ширшова РАН рассказали, почему рыба вызывает рак. Об этом сообщает РЕН.
Мелкие частицы пластика, на которые распадается пластиковый мусор в воде, попадают в организм человека через рыбу или моллюсков и вызывают онкологические заболевания, заявили ученые.
Микропластик имеет "очень специфические физические и динамические свойства, изменяющиеся со временем, проведенным в окружающей среде" и является наиболее опасным, так как может вызвать рак или нарушить репродуктивную функцию.
Исследователи сказали, что за последние десятилетия загрязнение мировых водоемов пластиком стало серьезной проблемой и угрозой для морской фауны. По их данным, 90% отходов в океане — это пластик.
Ранее сообщалось, что Страны G20 договорились о сокращении объемов пластикового мусора.