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Рыба вызывает рак, заявили ученые 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Исследователи из Инстиута океанологии имени П. П. Ширшова РАН рассказали, почему рыба вызывает рак. Об этом сообщает РЕН.
Мелкие частицы пластика, на которые распадается пластиковый мусор в воде, попадают в организм человека через рыбу или моллюсков и вызывают онкологические заболевания, заявили ученые.
Микропластик имеет "очень специфические физические и динамические свойства, изменяющиеся со временем, проведенным в окружающей среде" и является наиболее опасным, так как может вызвать рак или нарушить репродуктивную функцию.
Исследователи сказали, что за последние десятилетия загрязнение мировых водоемов пластиком стало серьезной проблемой и угрозой для морской фауны. По их данным, 90% отходов в океане — это пластик.
Ранее сообщалось, что Страны G20 договорились о сокращении объемов пластикового мусора.
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