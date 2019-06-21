Женщина сбросила 200 килограммов и впервые за долгие годы встала с дивана

Жительница американского штата Техас Лиз Эванс (Liz Evans) рассказала о том, как ей удалось снизить вес больше, чем на 200 килограммов, за два года. Как сообщает издание The Sun, это позволило ей снова начать ходить.

Женщина призналась, что с детства ела много фаст-фуда и сладостей, чтобы пережить стресс после изнасилования собственным отцом в шестилетнем возрасте.

Максимальный вес Эванс составлял 327 килограммов. Из-за огромного веса и малоподвижного образа жизни у нее на ногах появились лимфедемы — огромные опухоли образовавшиеся из-за нарушения тока лимфы. Доктора начали лечение с удаления опухолей с правой ноги и липосакции. Это позволило уменьшить вес женщины на 160 килограммов.

Когда у Эванс появилась возможность передвигаться с помощью ходунков, она сбросила около 20 килограммов за четыре месяца. Доктора провели ей операцию по удалению опухолей и с левой ноги, однако боль после операции пробудила у пациентки страх перед ходьбой.

Однако лечащий врач, работавший с Эванс с самого начала, предупредил, что если она не начнет контролировать свое питание и перестанет двигаться, скоро она снова не сможет встать с дивана. Женщина отметила, что после этих слов начала усиленно заниматься и села на специально разработанную для нее диету, что позволило ей похудеть еще на 22 килограмма всего за два месяца.

Через два года после начала лечения Эванс стала весить меньше на 209 килограммов и теперь может ходить с тростью без сопровождения.