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Выявлены первые признаки болезни Паркинсона 

Газета.Ru + ещё 5 7 часов назад
Фото: Газета.Ru
Ученые из Королевского колледжа Лондона выяснили, какие признаки можно считать первыми сигналами на пути развития болезни Паркинсона. Об этом сообщает Medicalxpress.
Специалисты провели исследования и пришли к выводу, что истощение серотонина может стать начальной стадией заболевания, которая со временем будет прогрессировать.
Также ученые подчеркнули, что у людей, у которых есть нарушения в серотониновой системе, часто бывают грустными и сонливыми.
Ранее стало известно, что заболевания нервной системы будут лечить модифицированными клетками крови.
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