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Стал известен самый смертельный вид рака для россиян 

Рамблер 4 часа назад
Фото: depositphotos.com
Специалисты изучили всех заболевших раком россиян и выявили виды онкологии, от которых умирает больше всего людей. За 2018 год число стоящих на учете в диспансерах составило 3,7 млн Показатель смертности по всей стране составил шесть процентов. Больше всего россиян умирает от рака поджелудочной железы. Также высокие показатели у рака печени и внутрипеченочных протоков (38,4%) и рака пищевода (29,9%).
Высокая смертность зафиксирована также среди заболевших раком дыхательных путей. Больше людей умирает от болезней трахеи, бронхов и легких (21,9%), а от рака глотки меньше — 17,3%.
Исследователи также обнародовали самые низкие показатели. Среди них — рак кожи (за исключением меланомы), щитовидной железы, тела матки, губы и молочной железы.
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