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Раскрыта смертельная опасность долгого рабочего дня 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Ученые Университета Анже во Франции выяснили, что люди, которые часто работают более 10 часов в сутки, имеют повышенный риск инсульта. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXress.
Специалисты проанализировали данные крупномасштабного исследования, в котором приняли участие 143 592 человек в возрасте 18-69 лет. При этом учитывался возраст добровольцев, пол, курение и продолжительность рабочего времени. Рассматривалось влияние на здоровье более чем 10-часовых рабочих дней в количестве не менее 50. Люди, которые имели неполный рабочий дней или уже перенесшие инсульт к началу исследования, исключались из выборки.
Всего от острого нарушения кровоснабжения мозга пострадало 1224 человек. 42 542 человек работали больше 10 часов, а 14 481 имели долгие рабочие дни в течение более чем 10 лет. Оказалось, что у участников, работавших чрезмерное количество часов, риск инсульта был выше на 29 процентов, а те, кто перерабатывал в течение 10 и более лет, имели на 45 процентов больший риск развития инсульта.
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