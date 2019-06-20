Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

СК проверит, почему лекарства не попадают в областные аптеки 

Рамблер 39 минут назад
Фото: depositphotos.com
После прямой линии с Владимиром Путиным СК будет выяснять, почему лекарства со складов в Саратовской области не попадают в аптеки.
Президент РФ заявил, что проверка в Саратовской области выявила, что склады завалены лекарствами, которые по каким-то причинам не поступают к потребителям.
Следователям же предстоит установить, в чем заключается проблема доставки лекарств в аптеки, и кроме того, оценить действия тех лиц, которые "обязаны обеспечивать своевременность и достаточность медикаментов, поступающих в аптечную сеть". Кроме того, отдельно проверят ситуацию с льготным обеспечением лекарств.
Новости , Владимир Путин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обращение к врачам на товаре посчитали сексизмом
Почему сводит ноги судорогой по ночам и как лечить
Что означает нижнее давление у человека
Найден новый способ лечения артрита1
Врачи назвали признаки рака у мужчин13
Видео
02:38
Врачи рассказали, чем опасны кондиционеры
Болезни и лекарства
00:37
Эксперты рассказали, чем опасен алкоголь в жару
ЗОЖ
02:40
5 признаков того, что родинку лучше удалить
Болезни и лекарства
00:25
Тайка с гигантской грудью озадачила врачей
Новости
02:48
Найден способ избежать распространенного рака
Болезни и лекарства Новости
02:47
Медики рассказали о смертельной опасности кофе
Новости
00:55
Сиропа от кашля больше не будет в аптеках
Новости Болезни и лекарства
00:25
Названы смертельно опасные продукты
Болезни и лекарства
02:43
Названы три вида рака, которыми болеют после 40 лет
Болезни и лекарства
02:56
Что мгновенно спасет от зуда после укуса комара
Народная медицина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение