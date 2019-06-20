СК проверит, почему лекарства не попадают в областные аптеки

После прямой линии с Владимиром Путиным СК будет выяснять, почему лекарства со складов в Саратовской области не попадают в аптеки.

Президент РФ заявил, что проверка в Саратовской области выявила, что склады завалены лекарствами, которые по каким-то причинам не поступают к потребителям.

Следователям же предстоит установить, в чем заключается проблема доставки лекарств в аптеки, и кроме того, оценить действия тех лиц, которые "обязаны обеспечивать своевременность и достаточность медикаментов, поступающих в аптечную сеть". Кроме того, отдельно проверят ситуацию с льготным обеспечением лекарств.