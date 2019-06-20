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Найден новый способ лечения артрита 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Искусственный аналог биологической жидкости для суставов изобрели врачи из Америки.
Синовиальная жидкость — смазка, оказывающая помощь суставам при их движении. Она самостоятельно вырабатывается организмом и не позволяют костям касаться друг друга.
С возрастом количество смазки значительно уменьшается, что приводит к сильной боли в суставах и, как следствие, — к развитию остеоартрита.
Молекулярные биологи из США создали искусственный аналог синовиальной жидкости. Введение ее в организм позволит противостоять развитию артрита и подагры.
Уточняется, что сейчас вещество находится в режиме тестирования и, в случае положительных результатов проверки, будет утверждено как реальный способ лечения болезней суставов.
Ученые сообщили, что на данный момент каждый пятнадцатый человек в мире болеет различными формами артрита. Об этом сообщают «РИА Новости».
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