Найден новый способ лечения артрита

Искусственный аналог биологической жидкости для суставов изобрели врачи из Америки.

Синовиальная жидкость — смазка, оказывающая помощь суставам при их движении. Она самостоятельно вырабатывается организмом и не позволяют костям касаться друг друга.

С возрастом количество смазки значительно уменьшается, что приводит к сильной боли в суставах и, как следствие, — к развитию остеоартрита.

Молекулярные биологи из США создали искусственный аналог синовиальной жидкости. Введение ее в организм позволит противостоять развитию артрита и подагры.

Уточняется, что сейчас вещество находится в режиме тестирования и, в случае положительных результатов проверки, будет утверждено как реальный способ лечения болезней суставов.

Ученые сообщили, что на данный момент каждый пятнадцатый человек в мире болеет различными формами артрита. Об этом сообщают «РИА Новости».