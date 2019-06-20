Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названы условия посещения родственниками больных в реанимации 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: depositphotos
Минздрав России подготовил правила доступа родственников больных в реанимацию, следует из проекта, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Президент России Владимир Путин в конце мая подписал закон, согласно которому медицинские организации должны пропускать родственников пациента в реанимационные отделения.
"Утвердить: общие требования к организации посещения пациента родственниками и иными членами семьи или законными представителями пациента в медицинской организации, в том числе в ее структурных подразделениях, предназначенных для проведения интенсивной терапии и реанимационных мероприятий, при оказании ему медицинской помощи в стационарных условиях согласно приложению",
— говорится в проекте.
Согласно правилам, родственники должны будут получать согласие лечащего врача и заведующего отделением на посещение пациента. Медицинские справки об отсутствии заболеваний у родственников не требуются, однако перед посещением медицинские работники проводят с близкими краткую беседу для разъяснения необходимости сообщить врачу о наличии у посетителя каких-либо инфекционных заболеваний, отмечается в проекте.
Все посетители должны соблюдать тишину, не затруднять оказание медицинской помощи другим пациентам, выполнять указания медицинских работников и не прикасаться к медицинским приборам, поясняется в проекте.
Не разрешается посещать пациентов детям в возрасте до 12 лет, а также лицам в состоянии алкогольного опьянения, подчеркивается в документе.
Последние новости
Путин ответил на слова "при Брежневе такого не было" Сын Алибасова прокомментировал слова отца о лишении наследства "Смерть под польку с пивом": о чем не забудут евреи Кавказа
Комментарии1
Новости , Владимир Путин , Минздрав РФ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обращение к врачам на товаре посчитали сексизмом
Почему сводит ноги судорогой по ночам и как лечить
Что означает нижнее давление у человека
Найден новый способ лечения артрита1
Врачи назвали признаки рака у мужчин13
Видео
02:38
Врачи рассказали, чем опасны кондиционеры
Болезни и лекарства
00:37
Эксперты рассказали, чем опасен алкоголь в жару
ЗОЖ
02:40
5 признаков того, что родинку лучше удалить
Болезни и лекарства
00:25
Тайка с гигантской грудью озадачила врачей
Новости
02:48
Найден способ избежать распространенного рака
Болезни и лекарства Новости
02:47
Медики рассказали о смертельной опасности кофе
Новости
00:55
Сиропа от кашля больше не будет в аптеках
Новости Болезни и лекарства
00:25
Названы смертельно опасные продукты
Болезни и лекарства
02:43
Названы три вида рака, которыми болеют после 40 лет
Болезни и лекарства
02:56
Что мгновенно спасет от зуда после укуса комара
Народная медицина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение