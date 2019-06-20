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В Москве умерла полугодовалая девочка, которую отказались госпитализировать 

Рамблер 2 часа назад
Родители несколько раз вызывали скорую, но врачи отказывались госпитализировать ребенка. Врачи предлагали мазать сыпь зеленкой и давать "Нурофен" от температуры.
15 июня у шестимесячной девочки поднялась температура до 39 градусов, а за ухом появилась сыпь, поэтому родители приняли решение вызвать бригаду скорой помощи. Врачи заключили, что это ветрянка, и рекомендовали смазывать сыпь зеленкой, а высокую температуру сбивать таблетками. 16 июня дежурный врач осмотрел девочку и выписал антисептик для горла. 17 июня ребенок стал тяжело дышать и задыхаться. Родители вызвали скорую снова, девочку осмотрели, однако в госпитализации отказали, посоветовав дать жаропонижающее. Спустя три часа после этого она задохнулась на руках у отца.
Сейчас медики заявляют, что это мог быть синдром внезапной детской смерти. СК возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".
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