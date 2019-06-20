Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тайка с гигантской грудью озадачила врачей 

Рамблер 1 час назад
Жительница тайской деревни Лам Фрай Си Нуан не может ходить без костылей из-за гигантской груди. 46-летняя женщина рассказала, что в течение последних месяцев её грудь резко увеличилась в размерах, причём сначала росла одна грудь, а потом и другая. Местные врачи исключили раковую опухоль и предложили страдалице пройти комплексное обследование, но женщина опасается, что не сможет оплатить счёт. Лам Фрай Си Нуан обратилсь к общественности с просьбой помочь финансово, чтобы всё-таки установить причину недуга.
Новости , Болезни и лекарства , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
При каких болезнях опасно есть зелень
Правда ли, что взрослым вредно пить молоко
Все, что нужно знать о вирусе гриппа
Ученые призвали избегать кесарева сечения
Ученые создали ультразвуковую технику гастроскопии
Видео
02:38
Врачи рассказали, чем опасны кондиционеры
Болезни и лекарства
00:37
Эксперты рассказали, чем опасен алкоголь в жару
ЗОЖ
02:40
5 признаков того, что родинку лучше удалить
Болезни и лекарства
00:25
Тайка с гигантской грудью озадачила врачей
Новости Болезни и лекарства
02:48
Найден способ избежать распространенного рака
Болезни и лекарства Новости
02:47
Медики рассказали о смертельной опасности кофе
Новости
00:55
Сиропа от кашля больше не будет в аптеках
Новости Болезни и лекарства
00:25
Названы смертельно опасные продукты
Болезни и лекарства
02:43
Названы три вида рака, которыми болеют после 40 лет
Болезни и лекарства
02:56
Что мгновенно спасет от зуда после укуса комара
Народная медицина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение