Тайка с гигантской грудью озадачила врачей

Жительница тайской деревни Лам Фрай Си Нуан не может ходить без костылей из-за гигантской груди. 46-летняя женщина рассказала, что в течение последних месяцев её грудь резко увеличилась в размерах, причём сначала росла одна грудь, а потом и другая. Местные врачи исключили раковую опухоль и предложили страдалице пройти комплексное обследование, но женщина опасается, что не сможет оплатить счёт. Лам Фрай Си Нуан обратилсь к общественности с просьбой помочь финансово, чтобы всё-таки установить причину недуга.