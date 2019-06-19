Длительное использование смартфона может привести к косоглазию

Сразу несколько японских медицинских организаций, которые специализируются на лечении проблем со зрением, заявили, что длительное использование смартфона может привести к развитию косоглазия.

Был проведен опрос среди 370 офтальмологов. 40 процентов специалистов заявили, что в последнее время они имели дело с людьми, у которых было диагностировано острое внутреннее косоглазие, сообщает издание The Asahi Shimbun. Большинство врачей подчеркнули, что одной из причин развития данного заболевания являются смартфоны и планшеты, так как отказ пациентов от гаджетов дает положительные результаты.

Известно, что в настоящий момент в Японии более 30 процентов старшеклассников ежедневно проводят в интернете более 5 часов. Этот показатель неуклонно увеличивается из-за использования смартфонов.