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Длительное использование смартфона может привести к косоглазию 

Аргументы Недели + ещё 1 39 минут назад
Фото: Аргументы Недели
Сразу несколько японских медицинских организаций, которые специализируются на лечении проблем со зрением, заявили, что длительное использование смартфона может привести к развитию косоглазия.
Был проведен опрос среди 370 офтальмологов. 40 процентов специалистов заявили, что в последнее время они имели дело с людьми, у которых было диагностировано острое внутреннее косоглазие, сообщает издание The Asahi Shimbun. Большинство врачей подчеркнули, что одной из причин развития данного заболевания являются смартфоны и планшеты, так как отказ пациентов от гаджетов дает положительные результаты.
Известно, что в настоящий момент в Японии более 30 процентов старшеклассников ежедневно проводят в интернете более 5 часов. Этот показатель неуклонно увеличивается из-за использования смартфонов.
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