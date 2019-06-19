Обнаружена смертельная опасность пляжей 

Американские ученые доказали, что привычные пляжи могут стать источником смертельной опасности. Об этом пишет издание Live Science.
Специалисты выяснили, что бактерии, провоцирующие развитие некротизирующего фасциита, могут быстро размножаться в прибрежных водах из-за изменения климата. Ученые зафиксировали и описали пять случаев тяжелых бактериальных инфекций у людей, которые плавали или ели морепродукты, выловленные в водах залива Делавэр.
Причиной стало заражение микроорганизмом Vibrio vulnificus, который живет в теплой воде не ниже 13 градусов по шкале Цельсия, например, в Месиканском заливе. Опасность потепления состоит в том, что опасные бактерии начинают мигрировать в районы, расположенные севернее.
Заразиться можно, если плавать в морской воде с открытой раной, включая небольшие порезы, или есть зараженные морепродукты, содержащие паразитов. В тяжелых случаях может развиться сепсис и обширное разрушение кожи и фасций. Сильнее всего риску подвергаются люди с заболеваниями печени, ослабленной иммунной системой и диабетом.