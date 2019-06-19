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Обнаружена смертельная опасность пляжей 

Рамблер 3 часа назад
Фото: depositphotos.com
Американские ученые доказали, что привычные пляжи могут стать источником смертельной опасности. Об этом пишет издание Live Science.
Специалисты выяснили, что бактерии, провоцирующие развитие некротизирующего фасциита, могут быстро размножаться в прибрежных водах из-за изменения климата. Ученые зафиксировали и описали пять случаев тяжелых бактериальных инфекций у людей, которые плавали или ели морепродукты, выловленные в водах залива Делавэр.
Причиной стало заражение микроорганизмом Vibrio vulnificus, который живет в теплой воде не ниже 13 градусов по шкале Цельсия, например, в Месиканском заливе. Опасность потепления состоит в том, что опасные бактерии начинают мигрировать в районы, расположенные севернее.
Заразиться можно, если плавать в морской воде с открытой раной, включая небольшие порезы, или есть зараженные морепродукты, содержащие паразитов. В тяжелых случаях может развиться сепсис и обширное разрушение кожи и фасций. Сильнее всего риску подвергаются люди с заболеваниями печени, ослабленной иммунной системой и диабетом.
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