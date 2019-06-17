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Почти 100 детей умерли от энцефалита 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Не менее 97 детей умерли в Индии от синдрома острого энцефалита, ухудшающего функционирование мозга и понижающего уровень глюкозы в крови, передает WP.
Врачи сообщили, что заболевание характеризуется быстрым началом лихорадки в сочетании с дезориентацией и судорогами. Синдром вызван множеством причин, включая вирусы, распространяемые комарами и людьми, бактериальные инфекции, паразитов и токсины.
По данным чиновника Алока Ранджана Гоша из города Музаффарпур, где наблюдается вспышка заболевания, большинству погибших детей менее 7 лет. Еще 100 остаются в больницах. Это худший показатель смертности с 2014 года.
Сообщается, что территория вокруг Музаффарпура является основным районом выращивания личи, а токсины, встречающиеся в плодах, являются вероятным источником заболевания. Вспышки острого заболевания начинаются в середине мая и достигают максимума в июне, что совпадает с месячным сезоном сбора урожая личи.
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