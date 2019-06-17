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Россиянка 23 года прожила с хирургическими зажимами в животе 

Lenta.ru + ещё 3 3 часа назад
Фото: Globallookpress.com
Во Владикавказе (Северная Осетия) местная жительница на протяжении 23 лет страдала от болей в животе из-за забытых врачами хирургических зажимов после кесарева сечения. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
По данным издания, Езета Гобеева неоднократно обращалась за медицинской помощью, но каждый раз врачи назначали ей обезболивающие. В одной из больниц россиянке все-таки сделали рентген. Снимок показал, что в животе женщины находится инородный предмет — хирургические зажимы, забытые врачами в 1996 году.
Как рассказали изданию в пресс-службе Минздрава Северной Осетии, ведомство проводит проверку в республиканской клинической больнице. Гобееву готовят к операции по извлечению инородного предмета.
Ранее сообщалось о жителе поселка Эльбан Амурского района Хабаровского края, который два года прожил с дюбель-гвоздем в носоглотке и обратился за медицинской помощью с жалобами на ухудшение слуха. Ему сделали рентген-снимок и решили провести операцию по извлечению инородного предмета. Операция прошла успешно, и сейчас пациента готовят к выписке.
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Новости , Минздрав РФ
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