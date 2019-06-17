Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Назван опасный для жизни признак 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Американские ученые выяснили, что высокий уровень кальция в коронарных артериях в среднем возрасте связан с серьезной сердечной недостаточностью в будущем. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.
В исследовании приняли участие 2449 человек в молодом и среднем возрасте. С помощью томографического сканирования специалисты оценили состояние кровеносных сосудов добровольцев, включая уровень накопления в коронарных артериях кальцифицированных бляшек. Эти бляшки содержат не только кальций, но также жир и холестерин, поэтому повышенное содержание последнего в крови способствует сужению сосудов и уменьшению кровотока.
Показатель накопления бляшек (САС) оценивался на 15-м и 25-м году исследования, когда средний возраст участников уже достигал 50 лет. При этом за десятилетие доля добровольцев с нулевым САС уменьшилась на пять процентов. Повышение уровня кальцифицированных бляшек коррелировало с возрастом, повышением систолического артериального давления, содержанием холестерина, наличием сахарного диабета и курением.
Кроме того, оказалось, что при высоком САС наблюдается утолщение и увеличение размеров левого желудочка вне зависимости от других факторов. Такие изменения приводят к тому, что сердце вынуждено работать интенсивнее, чтобы качать кровь, и увеличивается риск опасной для жизни сердечной недостаточности.
Последние новости
Германия ответила США на шантаж из-за «Северного потока-2» Уехавшие на Украину крымчане захотели российское гражданство Названы российские регионы с самой высокой распространенностью рака
Комментарии5
Новости , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему нельзя пить холодную водку
Где в России чаще всего заболевают раком
Ученые выяснили, как кофе влияет на кишечник
Назван самый простой способ снизить давление
С какими продуктами опасно употреблять алкоголь
Видео
02:47
Медики рассказали о смертельной опасности кофе
Новости
02:43
Названы три вида рака, которыми болеют после 40 лет
Болезни и лекарства
01:11
Назван опасный для жизни признак
Новости
00:59
Врачи выяснили, как фастфуд влияет на мозг
Болезни и лекарства
Простой способ замедлить старение
ЗОЖ
03:55
Елена Малышева снова опростоволосилась
Новости
01:08
Медики рассказали, чем грозит сильный храп во сне
Болезни и лекарства
01:06
Китаец выбрал странную закуску под спиртное
Новости
01:20
Как «совам» без проблем вставать пораньше
ЗОЖ
10:09
Загар назван хорошей профилактикой рака
Новости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение