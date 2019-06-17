Ученые выяснили, как кофе влияет на работу кишечника

Исследователи из Медицинского отделения Техасского университета в Галвестоне выяснили, как употребление кофе влияет на работу кишечника. Результаты экспериментов показали, что после бодрящего напитка мышцы тонкой и толстой кишок лучше сокращаются, поэтому переваренная пища продвигается по кишечнику быстрее.

Ученые провели эксперименты с крысами. Животных разделили на две группы и в течении трех дней одним давали небольшое количество кофе с кофеином, а другим — без него. Контрольной же группе крыс напиток не давали вообще.

Результаты исследования показали, что после кофе кишечник работает лучше и быстрее.

— Кофе оказывает стимулирующее действие на перистальтику кишечника. Мы наблюдали одинаковый эффект от кофе с кофеином и без. Значит, дело не в кофеине, — отметил ведущий автор работы Сюань-Чжэн Ши.

Ученые сравнили фекалии трех групп крыс. Оказалось, что в образцах грызунов, которые употребляли кофе, было меньше бактерий, чем у других животных.

В будущем специалисты планируют выяснить, следует ли использовать кофе как относительно простой способ справиться с запором или осложнениями после некоторых операций, сообщает Gizmodo.

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