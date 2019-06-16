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Учёные нашли новый способ продлить жизнь 

News.ru 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Учёные нашли способ продлить жизнь с помощью переливания крови.
Как пишет издание The Independent, к такому выводу специалисты пришли после проведения эксперимента на мышах. Во время исследования пожилым грызунам переливали кровь молодых сородичей.
Учёные выяснили, что содержащийся в их крови фермент eNampt продлевает продолжительность жизни на 16%. Сообщается, что после переливания у подопытных улучшался сон и повышалась дневная активность. Кроме того, у них был более гладкий мех и улучшалась память.
News.ru писал о том, что домашние животные, в частности собаки, продлевают жизнь своим пожилым хозяевам и помогают им поддерживать хорошую физическую форму.
Специалисты итальянского Центра изучения проблем старшего поколения выяснили, что владельцы собак ведут на 57% более активную жизнь, чем их сверстники без питомцев.
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