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Исследователи выяснили опасность для здоровья офисной работы 

Вечерняя Москва 11 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Специалисты британского общества Mind провели опрос и выяснили, что свою работу большинство людей воспринимают как главный стресс.
Также исследователи установили, что почти половина молодых офисных работников в первый год работы значительно прибавляют в весе.
Кроме того, усталость и заметное ухудшение зрения часто наблюдаются у офисных сотрудников, сидящих за компьютером.
Еще один бич офисных сотрудников — это заболевания позвоночника. Из-за этого появляются проявляющийся боли в шее, лопатках или пояснице.
Исследователи утверждают, что через пять лет работы в офисе у человека могут развиться тромбоз, атеросклероз и геморрой. Это происходит из-за сбитого режима питания, прибавки в весе вместе с сидячим образом жизни. А через десять лет у офисных сотрудников зачастую появляется гастрит, импотенция и диабет 2-го типа. Причины те же — неправильное питание и малоподвижный образ жизни, сообщает портал Health.
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