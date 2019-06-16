Почти 400 методов лечения и медикаментов признали неэффективными

Американские ученые из университетов Орегона, Мэриленда и Чикаго провели исследование в результате которого 396 медицинских приборов, практик лечения и препаратов были названы неэффективными или устаревшими. Итогами своей работы медики поделились в медицинском издании eLife.

Ученые изучили около 3000 статей за 15 лет о новых методах лечения, приборах и лекарствах, опубликованных в трех ведущих медицинских журналах Великобритании и США. Авторы обнаружили почти 400 аннулирований ранее заявленных открытий или новинок как основанных на недостаточных доказательствах.

«Мы надеемся, что наши выводы в будущем побудят медицинских работников критически оценивать применяемые практики и требовать более качественных исследований, прежде чем внедрять новый метод лечения», — заявила эпидемиолог Элисон Хаслам из Орегонского университета здравоохранения и науки (OHSU).

Чаще всего неэффективными признавались лекарства — их доля в общем числе перечисленных в исследовании практик и препаратов равна 33%. Новые методы лечения идут на втором месте с 20%, доля витаминов и добавок составила 13%. Среди областей медицины лидируют методы лечения сердечно-сосудистых заболеваний — 20%.

«Тщательно тестируя новые методы лечения до того, как они станут широко распространенными, можно предотвратить ненужный вред для пациентов», — объясняет гематолог-онколог из Орегонского университета здравоохранения и науки Вайнай Прасад.

Далеко не все указанные в исследовании процедуры и медикаменты вредны или смертельны. Однако все они означают бесполезные расходы и зря потраченное время. Например, в США в период с 2008 по 2009 год подобные услуги и лекарства стоили системе здравоохранения от 1,9 до 8,5 миллиардов долларов.

Ранее стало известно, что австралийские исследователи разработали мобильное приложение, которое по кашлю способно диагностировать респираторное заболевание.