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Ученые научились предсказывать психоз по речи человека 

Ferra.ru 4 часа назад
Фото: Ferra.ru
Американские исследователи научились предсказывать возникновение психоза у пациента. По анализу его речи.
Психоз — это нарушение психической деятельности, при котором человек теряет связь с реальным миром и начинает видеть и слышать то, чего не происходит в действительности. Это состояние часто сопровождает шизофрению и биполярное расстройство.
Учёные из Университета Эмори в США проанализировали интервью 40 человек, которых в течение двух лет наблюдал психиатр. У 12 из них впоследствии был диагностирован психоз. Исследователи использовали специальный алгоритм, чтобы оценить, бедна или богата была речь людей, и использовали ли они слова, связанные со звуками и голосами («шёпот», «слышать», «громкий»). Дело в том, что бедность лексикона и частое употребление слов, связанных со звуками (из-за слуховых галлюцинаций), могут быть признаками психоза.
В итоге, алгоритм смог верно определить людей с психозом с точностью в 93%. Это значит, что в дальнейшем программу смогут использовать психиатры, давая ей анализировать записи речи своих пациентов. Это поможет им поставить верный диагноз.
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