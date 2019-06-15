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Татуировки оказались опасны для здоровья 

Мир24 + ещё 3 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
Британские ученые выяснили, что татуировки плохо влияют на здоровье. По их данным, один человек из пяти, имеющих тату, в течение следующих нескольких лет имеет проблемы с самочувствием, сообщает The Daily Telegraph.
В исследовании-опросе приняли участие две тысячи человек. Выводы таковы: побочные эффекты от татуировок, пирсинга и акупунктуры наблюдались у 18% опрошенных.
Кроме того, чаще всего любители экзотических рисунков на теле страдают от зуда, жжения и отеков. Тут медики особенно подчеркивают, что однажды подобные процедуры могут закончиться сепсисом и последующей смертью.
Отмечается, что на сегодня 20% взрослых британцев имеют татуировки, а число тату-салонов выросло на 173% по сравнению с 2014 годом. Эксперты сферы здравоохранения говорят о том, что нужно ввести обязательное лицензирование на оказание подобных услуг. Это поможет снизить риски для желающих украсить себя подобным способом.
Ранее сообщалось, что татуировки посчитали признаком психического расстройства.
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Новости , Daily Telegraph
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