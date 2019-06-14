Найден способ предотвратить инфаркты и инсульты

В Великобритании ученые из Кембриджского университета и Королевского колледжа нашли способ предотвратить инфаркты и инсульты. Об этом сообщает Science Alert.

По словам исследователей, с возрастом вероятность инсульта или инфаркта увеличивается в связи с утолщением кровеносных сосудов.

В свою очередь, такие изменения вызваны молекулой поли (АДФ-рибозы), обозначающейся как PAR. При повреждении клеток или их ДНК на стенках сосудов образовываются отложения.

Ученые отметили, что этот процесс нельзя полностью остановить, однако можно приостановить при помощи антибиотика миноциклина, который подавляет выделение PAR.