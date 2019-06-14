Любители поздно ложиться рискуют здоровьем, но ученые придумали «лекарство для сов»

Неустойчивый режим «сов» можно подкорректировать в течение нескольких недель с помощью нефармакологического вмешательства, пишет MedicalNewsToday.

Специалисты из британских университетов Бирмингема и Суррея и австралийского университета Монаш пришли к выводу, что внесение простых правил в ночной образ жизни поможет свести к минимуму риски для здоровья.

Люди, которые имеют привычку ложиться спать за полночь и поздно просыпаться, часто испытывают проблемы с самочувствием, потому что биологические часы их организма не соответствуют стандартным ритмам человека и современного общества.

Для исследования ученые привлекли 22 человека с хорошим здоровьем и привычками посидеть допоздна. Все участники эксперимента в среднем засыпали в 2.30, а просыпались в 10.10. На протяжении трех недель специалисты предложили испытуемым следовать новым правилам:

просыпаться на 2-3 часа раньше, чем обычно, и получать по максимуму солнечного света утром;

ложиться спать на 2-3 часа раньше привычного времени и свести к минимуму воздействие источников света вечером перед сном;

вставать и ложиться в кровать в одно и то же время, включая выходные;

завтракать сразу после пробуждения, обедать в одно и то же время и ужинать не позднее 7 часов вечера.

Все участники эксперимента продемонстрировали улучшение когнитивных функций и физических показателей. Кроме того, испытуемые стали меньше испытывать депрессивные и стрессовые переживания, а также сонливость в дневное время. Они отметили, что «пик» производительности сместился на вторую половину дня, вместо вечера.

Исследователи подчеркивают: эти рекомендации помогут людям не только улучшить свое психическое состояние и расставить приоритеты в течение дня, но и сберечь организм.

«Нехватка сна и изменение циркадного ритма легко приводят к сбоям в работе органов, подвергают человека повышенному риску болезней сердца, онкологи и диабета», — отмечают авторы исследования.