Надежда Лебедина: женщина, которая уснула на 20 лет

Надежда Лебедина из Днепропетровской области заснула в 1954 году, а проснулась только в 1974. Таким образом в состоянии летаргии женщина провела без малого 20 лет. Этот своеобразный рекорд до сих пор не побит. Однако самой Надежде такое достижение радости не принесло. Первые недели после пробуждения обернулись для Лебединой настоящим кошмаром.

Ссора с мужем и первый диагноз

34-летняя Надежда Артемовна Лебедина проживала в селе Могилев Днепропетровской области вместе с 5-леней дочерью и супругом. Именно последний и стал косвенной причиной того, что случилось с Лебединой. В один из вечеров 1954 года между Надеждой и ее мужем разгорелась серьезная ссора. Конфликт вызвал у женщины нестабильное эмоциональное состояние, находясь в котором она улеглась в постель. Наутро никому из родственников разбудить Лебедину не удалось. Супруг и мать Надежды вызвали медиков. Как пишет Татьяна Грекова в своей книге «Библия и медицина о здоровье и болезнях», обескураженные врачи поместили Надежду Лебедину в психиатрическую клинику Днепропетровского медицинского института. Тамошние доктора поставили пациентке диагноз шизофрения. По мнению Грековой, психиатры взяли за основу случай, описанный академиком Павловым. Как известно, некто Качалкин, которого наблюдал Павлов, как и Лебедина, проспал около 20 лет.

Во сне

4 года Надежда Лебедина находилась в психиатрической больнице, но никаких видимых результатов госпитализация не принесла. Поэтому мать забрала Надежду под свою ответственность и увезла обратно в родную деревню. Спустя год супруг Лебединой, с которым она повздорила перед тем, как «уснуть», скончался. Их дочь Валентина оказалась в детском доме. У бабушки Валентины, которая круглосуточно ухаживала за Надеждой, времени на внучку не оставалось. Так прошло долгих 20 лет. Как призналась позже сама Надежда Лебедина, все это время она отлично слышала все, что происходило вокруг нее. Надежда вспоминала о том, как заботилась о ней мать и о том, как ее навещала взрослеющая дочь. Но, так же, как пациент Павлова Качалкин, не силах была пошевелить даже пальцем, не то, что произнести хоть какой-нибудь звук. Самым веским доказательством правдивости слов Лебединой явилось, бесспорно, ее пробуждение.

Пробуждение и стремительное старение

Дело в том, что в 1974 году Надежда Лебедина услышала печальную новость: ее мать, которая ухаживала за ней все эти годы, ушла из жизни. В тот день Валентина пришла в очередной раз повидать Надежду и с удивлением обнаружила, что та лежит с открытыми глазами и плачет. Первое, что спросила Лебедина у дочери, было: «Мама умерла?» Надежду Артемовну тут же снова отправили в Днепропетровск в клинику нервных болезней. Женщине пришлось заново учиться ходить и осваивать другие привычные прежде действия. Стоит отметить, что когда Лебедина очнулась, она выглядела на те же 34 года, когда и впала в летаргию. Однако с пробуждением ее организм начал стремительно нагонять упущенное. По словам врачей, Надежда Лебедина старела не по дням, а по часам: в волосах появлялась седина, на лице — морщины.

Жизнь после летаргии

Общее состояние здоровья Надежды Лебединой тоже вскоре приблизилось к соответствующему ее возрасту. Тем не менее женщина, пробывшая в летаргическом сне 20 лет, прожила не слишком короткую жизнь. Она умерла в 74 года. Заботу о Лебединой вместо бабушки взяла на себя Валентина. Стоит отметить, что диагноз шизофрения с Надежды Лебединой сняли, признав его ошибочным. Данный случай советские врачи расценили как истерический патологический сон.