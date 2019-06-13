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Россиянин два года прожил со строительным дюбелем в голове 

Газета.Ru + ещё 3 53 минуты назад
Фото: depositphotos.com
Житель Хабаровского края два года прожил с дюбель-гвоздем в носоглотке, попавшем туда во время ремонта, сообщают местные СМИ.
Мужчина обратился к медикам с жалобой на ухудшение слуха, и на рентгене врачи увидели строительный гвоздь. Сам пострадавший не смог объяснить, как именно он туда попал, но заявил, что ранка была очень маленькой и он просто помазал ее зеленкой.
Отмечается, что расположение гвоздя было настолько неудачным, что могло привести к смерти мужчины во время операции.
"Сложность заключалась в том, что инородное тело располагалось в непосредственной близости от крупных кровеносных сосудов, которые питают головной мозг. Плюс самая главная сложность заключалась в том, что инородное тело находилось [внутри] два года, и все это время шло воспаление", — заявил врач.
В больнице рассказали, что операция прошла успешно, мужчина готовится к выписке.
В 2018 году в Австралии офтальмологи удалили вросшие в веки женщины затвердевшие комки туши, так как она не смывала макияж много лет.
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