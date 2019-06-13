Врачи назвали неожиданные причины рака

Американские специалисты рассказали о привычках, которые не считаются вредными, но могут вызвать рак.

Во-первых, по мнению врачей, к онкологическим заболеваниям может привести привычка есть слишком горячую пищу и пить обжигающие напитки. Любовь к горячему может вызвать рак пищевода и полости рта. оптимальной для употребления медики считают еду и напитки, охлажденные до температуры ниже 60 градусов.

Опасность подстерегает и тех, кто не мыслит своей жизни без кофе. И дело тут даже не в свойствах самого напитка, а в том, как готовят кофейные зерна для напитка. В результате обжарки в них образуются канцерогены, которые могут стать причиной развития рака легких.

Любителям мяса тоже следует быть осторожными: регулярное употребление красного мяса и полуфабрикатов увеличивают риск возникновения рака кишечника в четыре раза из-за содержания в переработанном продукте большого количества нитрата натрия.

И, наконец, четвертой привычкой, которая может вызвать развитие онкологических заболеваний, — поздно ложиться спать. Бодрствование по ночам приводит к тому, что организм не может вырабатывать в достаточном количестве гормон мелатонин, а это, в свою очередь, может вызвать, например, риск развития рака груди.