Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Онколог назвал вызывающие рак продукты 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Американские медики установили взаимосвязь между некоторыми привычками и статистикой онкологических заболеваний. Специалисты выяснили, что частое употребление пищи и напитков, температура, которых превышает 60 градусов, может привести к раку пищевода. Кроме того, не пойдет на пользу и частое употребление кофе, красного мяса и продуктов его переработки. Еще одной причиной недуга может стать хронический недосып.
По словам врача Александра Мащана из Федерального центра детской гематологии, онкологии и иммунологии, подобные исследования проводятся на огромных группах пациентов, что является полем для каких-либо неточностей, поэтому относиться к таким спискам нужно с осторожностью.
— Эти данные, безусловно, интересны и заслуживают доверия, но, конечно же, они нуждаются в подтверждении — рассказал онколог корреспонденту «Вечерней Москвы». — Но появление этого перечня совсем не означает, что все теперь массово должны отказаться от мяса и кофе.
При этом Александр Мащан утверждает, что в списке, действительно, есть продукты, частое употребление которых может вызвать развитие различных заболеваний, в том числе и онкологических.
— Вероятность возникновения рака пищевода у людей, которые употребляют очень горячую пищу или напитки — действительно увеличивается, — отмечает врач. — Это было доказано еще очень давно.
Онколог рассказал, что предрасположенность к лейкозу может возникнуть у кормящих матерей, которые любят баловать себя зеленым чаем.
— Антиоксидант, каковым является зеленый чай, может вызвать разрыв структуры ДНК, — отмечает специалист. — И есть документальные подтверждения, когда у матерей, злоупотребляющих зеленым чаем или вином, рождались дети с врожденным лейкозом.
Помимо прочего, эксперт отметил, что данные исследования означают, что нужно питаться, придерживаясь правила «золотой середины».
— Все полезно в меру. И все индивидуально, ведь если 100 человек будут пить красное вино и есть красное мясо, то раком кишечника из них заболеют трое, — говорит специалист.
Эксперт отмечает, что умеренное потребление перечисленных продуктов не приведет к серьезным последствиям для здоровья. Но при этом не существует никакого универсального рецепта абсолютно для каждого человека.
Вечерняя Москва: последние новости
Биологи объяснили фатальный вред «пьяного зачатия» Румынский врач побил пациента батоном колбасы Медики рассказали, как избежать ожирения у детей
Комментарии
Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы «безобидные» привычки, вызывающие рак13
Какие лекарства могут навредить здоровью летом
Ученые выяснили, сколько надо ходить для здоровья
Обнаружен «вредный» витамин
Что такое летняя депрессия, объяснили ученые
Видео
02:43
Названы три вида рака, которыми болеют после 40 лет
Болезни и лекарства
Простой способ замедлить старение
ЗОЖ
01:20
Как «совам» без проблем вставать пораньше
ЗОЖ
10:09
Загар назван хорошей профилактикой рака
Новости
13:42
Что будет, если каждый день пить молоко
ЗОЖ
01:14
В России изменились правила ОМС
Новости
03:09
Что нужно знать о лечебных точках на ладонях
Народная медицина
01:40
Названа опасность использования антисептиков
Новости
03:20
Почему лысеют женщины
Болезни и лекарства ЗОЖ
03:45
Что делать при обмороке от жары
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение