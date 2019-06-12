Онколог назвал вызывающие рак продукты

Американские медики установили взаимосвязь между некоторыми привычками и статистикой онкологических заболеваний. Специалисты выяснили, что частое употребление пищи и напитков, температура, которых превышает 60 градусов, может привести к раку пищевода. Кроме того, не пойдет на пользу и частое употребление кофе, красного мяса и продуктов его переработки. Еще одной причиной недуга может стать хронический недосып.

По словам врача Александра Мащана из Федерального центра детской гематологии, онкологии и иммунологии, подобные исследования проводятся на огромных группах пациентов, что является полем для каких-либо неточностей, поэтому относиться к таким спискам нужно с осторожностью.

— Эти данные, безусловно, интересны и заслуживают доверия, но, конечно же, они нуждаются в подтверждении — рассказал онколог корреспонденту «Вечерней Москвы». — Но появление этого перечня совсем не означает, что все теперь массово должны отказаться от мяса и кофе.

При этом Александр Мащан утверждает, что в списке, действительно, есть продукты, частое употребление которых может вызвать развитие различных заболеваний, в том числе и онкологических.

— Вероятность возникновения рака пищевода у людей, которые употребляют очень горячую пищу или напитки — действительно увеличивается, — отмечает врач. — Это было доказано еще очень давно.

Онколог рассказал, что предрасположенность к лейкозу может возникнуть у кормящих матерей, которые любят баловать себя зеленым чаем.

— Антиоксидант, каковым является зеленый чай, может вызвать разрыв структуры ДНК, — отмечает специалист. — И есть документальные подтверждения, когда у матерей, злоупотребляющих зеленым чаем или вином, рождались дети с врожденным лейкозом.

Помимо прочего, эксперт отметил, что данные исследования означают, что нужно питаться, придерживаясь правила «золотой середины».

— Все полезно в меру. И все индивидуально, ведь если 100 человек будут пить красное вино и есть красное мясо, то раком кишечника из них заболеют трое, — говорит специалист.

Эксперт отмечает, что умеренное потребление перечисленных продуктов не приведет к серьезным последствиям для здоровья. Но при этом не существует никакого универсального рецепта абсолютно для каждого человека.