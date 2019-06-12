Ученые определили, сколько надо ходить для здоровья

Новое исследование показало, сколько пожилым женщинам надо ходить ежедневно, для поддержания здоровья и снижения риска преждевременной смерти. Об этом сообщается в журнале Американской медицинской ассоциации.

Ранее врачи рекомендовали пожилым людям умеренные по интенсивности физические нагрузки как минимум 150 минут в неделю. Однако по мнению профессора медицины Гарвардского университета Ай-Мин Ли, многие не вполне понимают что на деле означает 150 минут физической нагрузки в неделю.

Поэтому в новом исследовании учёные определили рекомендованное число шагов в день. Широко распространено мнение, что для здоровья надо проходить как минимум 10 тысяч часов, но эта цифра, на самом деле, не подкреплена научно.

Исследование более чем с 17 тысячами женщин показало, что рост количества шагов ежедневно снижает смертность вплоть до уровня 7,5 тысяч шагов в день. Такой уровень учёные посчитали достаточным для поддержания здоровья. Средний же показатель составляет 4,5 тысяч шагов спокойным прогулочным шагом. Он уже позволяет существенно снизить риск смерти по сравнению с малоподвижным образом жизни, когда женщина делает около 2,7 тыс. шагов в день.