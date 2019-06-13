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Медики рассказали о смертельной опасности кофе 

Lenta.ru + ещё 2 2 часа назад
Россиян предупредили о негативных последствиях, к которым может привести частое потребление кофе. Среди них — зависимость и риск инсульта, сообщает «Медикфорум».
По словам психиатра-нарколога Сергея Нурисламова, более 50 процентов людей, которые часто пьют кофе, при вынужденном отказе от напитка начинают демонстрировать симптомы абстинентного синдрома. У них наблюдается падение тонуса, раздражительность, агрессивность, головные боли. Так, зависимость от кофе может быть сопоставима с никотиновой.
Отмечается, что чрезмерное потребление кофе также истощает организм за счет стимуляции выработки эндорфина.
«Что кофе, что алкоголь, что наркотики — они воздействуют на эндорфиновую систему, которая отвечает за наше состояние. У нас не хватает гормонов радости, мы чувствуем упадок сил, депрессивное настроения, а с кофе чувствуем себя бодрее», — рассказал врач-нарколог Алексей Луньков.
К другим опасным последствием потребления кофе медики отнесли повышенный риск инсульта. Так, врач Константин Заболотный подчеркнул, что в этом отношении наиболее безопасен растворимый кофе, поскольку в нем содержится меньше кофеина, чем в натуральном. Кофеин, в свою очередь, оказывает влияние на давление, что может способствовать возникновению сосудистой патологии.
Ранее московские врачи на период жары в городе призвали отказаться от кофе и газировки лучше отказаться из-за кофеина и большого количества сахара в их составе. Эти напитки, как утверждает главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников, могут привести к обезвоживанию.
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Комментарии25
Новости , Видео , Андрей Тяжельников
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