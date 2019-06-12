Что такое летняя депрессия, объяснили ученые

Американские эксперты рассказали об особенностях и признаках летней депрессии, пишет healthline.com.

Сезонное аффективное расстройство — разновидность эндогенной депрессии. Характеризуется сезонной периодичностью наступления угнетенных состояний. Основная причина — изменение циркадных ритмов, колебание биологических процессов в связи со сменой дня и ночи. Мало кто знает, что эмоциональное истощение может случиться и в жаркий период.

Эксперты отмечают: если у человека летом прослеживаются раздражительность, беспокойство, проблемы со сном, нарушение режима питания, сложности с концентрацией внимания, а также выполнением привычной работы, имеют место классические симптомы сезонной депрессии.

Летняя сезонная депрессия встречается редко — у 10% населения. Чаще всего от нее страдают люди в возрасте 18-30 лет.

По словам исследователей, к такой депрессии не стоит относиться легкомысленно. Летняя подавленность, по сравнению с зимней, сложнее переносится: человек находится в сильном напряжении и чаще подвержен мыслям о суициде.

Данное расстройство лечится при помощи антидепрессантов и психотерапевтических методов. Полезными будут прохладный душ, использование кондиционера и очков с затемняющим эффектом.

При появлении первых симптомов летней депрессии необходимо обратиться к квалифицированному специалисту и получить лечение, чтобы не подвергать свое здоровье риску.