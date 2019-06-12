Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Что такое летняя депрессия, объяснили ученые 

Yellmed 2 часа назад
Фото: Yellmed
Американские эксперты рассказали об особенностях и признаках летней депрессии, пишет healthline.com.
Сезонное аффективное расстройство — разновидность эндогенной депрессии. Характеризуется сезонной периодичностью наступления угнетенных состояний. Основная причина — изменение циркадных ритмов, колебание биологических процессов в связи со сменой дня и ночи. Мало кто знает, что эмоциональное истощение может случиться и в жаркий период.
Эксперты отмечают: если у человека летом прослеживаются раздражительность, беспокойство, проблемы со сном, нарушение режима питания, сложности с концентрацией внимания, а также выполнением привычной работы, имеют место классические симптомы сезонной депрессии.
Летняя сезонная депрессия встречается редко — у 10% населения. Чаще всего от нее страдают люди в возрасте 18-30 лет.
По словам исследователей, к такой депрессии не стоит относиться легкомысленно. Летняя подавленность, по сравнению с зимней, сложнее переносится: человек находится в сильном напряжении и чаще подвержен мыслям о суициде.
Данное расстройство лечится при помощи антидепрессантов и психотерапевтических методов. Полезными будут прохладный душ, использование кондиционера и очков с затемняющим эффектом.
При появлении первых симптомов летней депрессии необходимо обратиться к квалифицированному специалисту и получить лечение, чтобы не подвергать свое здоровье риску.
Yellmed: последние новости
Не хотела терпеть: женщина попросила ампутировать ногу из-за болевого синдрома Врач, выполнивший пересадку искусственной трахеи, получил Госпремию РФ Раковые родинки на ранних стадиях находит новая немецкая система
Комментарии
Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы «безобидные» привычки, вызывающие рак13
Онколог назвал вызывающие рак продукты
Какие лекарства могут навредить здоровью летом
Ученые выяснили, сколько надо ходить для здоровья
Обнаружен «вредный» витамин
Видео
02:43
Названы три вида рака, которыми болеют после 40 лет
Болезни и лекарства
Простой способ замедлить старение
ЗОЖ
01:20
Как «совам» без проблем вставать пораньше
ЗОЖ
10:09
Загар назван хорошей профилактикой рака
Новости
13:42
Что будет, если каждый день пить молоко
ЗОЖ
01:14
В России изменились правила ОМС
Новости
03:09
Что нужно знать о лечебных точках на ладонях
Народная медицина
01:40
Названа опасность использования антисептиков
Новости
03:20
Почему лысеют женщины
Болезни и лекарства ЗОЖ
03:45
Что делать при обмороке от жары
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение