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Врачи рассказали о выявлении рака по фотографии 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: depositphotos
Российские и зарубежные специалисты собрались в Югре, чтобы обсудить развитие цифрового здравоохранения. Главное темой встречи стало использование искусственного интеллекта в диагностике заболеваний.
Генеральный директор «Mediaxel OY» Валерия Данссон рассказала об электронной знаниевой системе поддержки принятия врачебных решений.
«Около 80% врачебных ошибок происходят не из-за того, что врач чего-то не знает, а из-за того что он думает, что знает»,
— объяснила Валерия Данссон.
Знаниевые системы поддержки медицинских решений помогают решить эту проблему. Во всем мире эта технология уже используется в диагностике и лечении заболеваний, отметила специалист.
Основатель индийской компании AsadelTechnologiesPVT Сарти Гуха Патра рассказал об использовании машинного зрения для обнаружения рака. Специалист сообщил о новой методике, позволяющей диагностировать раковые клетки с помощью визуализации. Представленное приложение может определить наличие рака по фотографии случае если раковые клетки уже есть, технология поможет определить его форму. Точность распознавания заболевания в этом году повысилась до 91%, сообщил индийский эксперт.
Для повышения точности диагностики было проанализировано более миллиона фотографий. Сейчас система работает для определения рака горла. Такая же модель используется при диагностике рака кожи.
В завершении встречи участники обратили внимание на необходимость развития новых технологий в медицине. Речь не идет о смещении врачей с передовых позиций в этой области. Скорее работа ведется по созданию прочной базы помощников для специалистов, отметили медицинские представители.
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