Врачи рассказали о выявлении рака по фотографии

Российские и зарубежные специалисты собрались в Югре, чтобы обсудить развитие цифрового здравоохранения. Главное темой встречи стало использование искусственного интеллекта в диагностике заболеваний.

Генеральный директор «Mediaxel OY» Валерия Данссон рассказала об электронной знаниевой системе поддержки принятия врачебных решений.

«Около 80% врачебных ошибок происходят не из-за того, что врач чего-то не знает, а из-за того что он думает, что знает»,

— объяснила Валерия Данссон.

Знаниевые системы поддержки медицинских решений помогают решить эту проблему. Во всем мире эта технология уже используется в диагностике и лечении заболеваний, отметила специалист.

Основатель индийской компании AsadelTechnologiesPVT Сарти Гуха Патра рассказал об использовании машинного зрения для обнаружения рака. Специалист сообщил о новой методике, позволяющей диагностировать раковые клетки с помощью визуализации. Представленное приложение может определить наличие рака по фотографии случае если раковые клетки уже есть, технология поможет определить его форму. Точность распознавания заболевания в этом году повысилась до 91%, сообщил индийский эксперт.

Для повышения точности диагностики было проанализировано более миллиона фотографий. Сейчас система работает для определения рака горла. Такая же модель используется при диагностике рака кожи.

В завершении встречи участники обратили внимание на необходимость развития новых технологий в медицине. Речь не идет о смещении врачей с передовых позиций в этой области. Скорее работа ведется по созданию прочной базы помощников для специалистов, отметили медицинские представители.