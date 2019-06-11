Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названа причина высокой смертности от болезней сердца 

Вечерняя Москва + ещё 1 3 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Исследователи из Научной школы питания имени Фридманов при Университете Тафтса (США) пришли к выводу, что высокая смертность от кардиоваскулярных заболеваний связана с недостаточным употреблением в пищу овощей и фруктов.
По подсчетам ученых, недостаток фруктов в рационе ежегодно становится причиной почти 1,8 миллиона смертей от сердечно-сосудистых недугов, недостаток овощей приводит еще к миллиону летальных исходов.
Специалисты напоминают, что фрукты и овощи являются ценным источником клетчатки, калия, магния, антиоксидантов — частое их употребление укрепляет здоровье и обеспечивает устойчивую «хорошую» бактериальную среду в пищеварительном тракте.
Кроме того, те, кто налегает на овощи и фрукты, реже страдают от избыточного веса, сообщает MedicalExpress.
Вечерняя Москва: последние новости
Ученые рассказали об опасности освежителей воздуха для здоровья Медики рассказали, как избежать ожирения у детей Москвичи смогут узнать уровень своего артериального давления до 30 июня
Новости , Болезни и лекарства
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вещи, которые опасно делать при похмелье
Почему опухают ноги
Российские медики создали препарат от бесплодия
Как «совам» без проблем вставать пораньше2
Российский биолог рассказал о создании «ГМО-детей»
Видео
02:43
Названы три вида рака, которыми болеют после 40 лет
Болезни и лекарства
Простой способ замедлить старение
ЗОЖ
01:20
Как «совам» без проблем вставать пораньше
ЗОЖ
13:42
Что будет, если каждый день пить молоко
ЗОЖ
01:14
В России изменились правила ОМС
Новости
03:09
Что нужно знать о лечебных точках на ладонях
Народная медицина
01:40
Названа опасность использования антисептиков
Новости
03:20
Почему лысеют женщины
Болезни и лекарства ЗОЖ
03:45
Что делать при обмороке от жары
ЗОЖ
02:35
Врачи рассказали об опасности рыбьего жира
Болезни и лекарства Новости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение