Названа причина высокой смертности от болезней сердца

Исследователи из Научной школы питания имени Фридманов при Университете Тафтса (США) пришли к выводу, что высокая смертность от кардиоваскулярных заболеваний связана с недостаточным употреблением в пищу овощей и фруктов.

По подсчетам ученых, недостаток фруктов в рационе ежегодно становится причиной почти 1,8 миллиона смертей от сердечно-сосудистых недугов, недостаток овощей приводит еще к миллиону летальных исходов.

Специалисты напоминают, что фрукты и овощи являются ценным источником клетчатки, калия, магния, антиоксидантов — частое их употребление укрепляет здоровье и обеспечивает устойчивую «хорошую» бактериальную среду в пищеварительном тракте.

Кроме того, те, кто налегает на овощи и фрукты, реже страдают от избыточного веса, сообщает MedicalExpress.