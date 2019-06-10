Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названы продукты для профилактики рака 

Рамблер 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Врачи составили список продуктов, которые нужно употреблять, чтобы снизить риски онкологических заболеваний. Всего в рейтинг вошли три из них. Медики не рекомендуют употреблять их ежедневно и в больших количествах, но советуют включить в свой рацион.
На первом месте в списке оказалось брокколи. Врачи давно говорят о пользе этого продукта, и она действительно была доказана. В нем содержится сульфорафан, который оказывает прямое воздействие на уничтожение раковых клеток.
Вторую позицию занял какао-порошок. Этот продукт сам по себе сильно влияет на организм человека: он расслабляет мышцы, повышает настроение и в некоторых случаях действует как обезболивающее. В нем очень много антиоксидантов, которые помогают бороться со злокачественными опухолями. Последние научные исследования помогли доказать, что в нем содержится в 40 раз больше полезных веществ, чем в чернике.
Какао-порошок также улучшает кровообращение в сердечно-сосудистой системе, препятствует воспалительным процессам и ожирению.
Третьими в списке оказались тигровые орехи. В них содержится много железа и пребиотического крахмала. Они стимулируют рост иммунитета и укрепляют общее здоровье.
Комментарии
Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У здоровых людей нашли раковые «бомбы»3
У подростка вырос зуб в мошонке
Почему нельзя спать на левом боку9
Названа опасность использования антисептиков
Женщина лишилась ноги из-за флакона духов3
Видео
Простой способ замедлить старение
ЗОЖ
13:42
Что будет, если каждый день пить молоко
ЗОЖ
01:14
В России изменились правила ОМС
Новости
03:09
Что нужно знать о лечебных точках на ладонях
Народная медицина
01:40
Названа опасность использования антисептиков
Новости
03:20
Почему лысеют женщины
Болезни и лекарства ЗОЖ
03:45
Что делать при обмороке от жары
ЗОЖ
02:35
Врачи рассказали об опасности рыбьего жира
Болезни и лекарства Новости
02:26
Мужчина с низким тестостероном: что с ним не так
Наука
08:13
Как жить с блокадой сердца
Болезни и лекарства Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение