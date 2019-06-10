Названы продукты для профилактики рака

Врачи составили список продуктов, которые нужно употреблять, чтобы снизить риски онкологических заболеваний. Всего в рейтинг вошли три из них. Медики не рекомендуют употреблять их ежедневно и в больших количествах, но советуют включить в свой рацион.

На первом месте в списке оказалось брокколи. Врачи давно говорят о пользе этого продукта, и она действительно была доказана. В нем содержится сульфорафан, который оказывает прямое воздействие на уничтожение раковых клеток.

Вторую позицию занял какао-порошок. Этот продукт сам по себе сильно влияет на организм человека: он расслабляет мышцы, повышает настроение и в некоторых случаях действует как обезболивающее. В нем очень много антиоксидантов, которые помогают бороться со злокачественными опухолями. Последние научные исследования помогли доказать, что в нем содержится в 40 раз больше полезных веществ, чем в чернике.

Какао-порошок также улучшает кровообращение в сердечно-сосудистой системе, препятствует воспалительным процессам и ожирению.

Третьими в списке оказались тигровые орехи. В них содержится много железа и пребиотического крахмала. Они стимулируют рост иммунитета и укрепляют общее здоровье.