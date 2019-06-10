Сколько килограмм микробов содержится в теле человека

Строение человеческого тела и особенности его функционирования давно изучены и эти знания активно используются для лечения заболеваний. Однако некоторые факты из области анатомии и биологии настолько удивительны, что до сих пор требуют дополнительного внимания ученых.

Скорость чихания

В культурах разных народов существует множество примет и суеверий, связанных с таким удивительным биологическим явлением, как чихание. Эта защитная реакция организма является еще и рефлекторной в ответ на раздражение слизистой носовой полости микробами и аллергенами. Чихание связано с попытками организма избавиться от болезнетворных веществ, проникающих в момент дыхания в носоглотку. Процесс происходит непроизвольно, не поддается сознательному контролю, его нейросигналы поступают из продолговатого мозга и преобразуются в пневмо-мышечное действие, благодаря которому из носа и рта под давлением выталкивается часть слизи и слюной жидкости, содержащей биологические раздражители. Но мало кто знает, что выброс этих веществ происходит со скоростью 16 км/ч. Это быстрее, чем движется велосипед и все потому, что организм стремится, как можно дальше отбросить от себя частицы, способные ему навредить. Ученые, исследующие органы дыхания, до сих пор не понимают, почему данный очень древний рефлекторный способ защиты до сих пор функционирует у человека, учитывая, что фактически он никак не спасает своего хозяина от возможного заражения болезнями, передающимися воздушно-капельным путем.

Вес микробов внутри человека

Врачи-гинекологи отлично знают, что младенец рождается на свет, что называется, стерильным. В его организме, за редким патологическим исключением, нет никаких микробов, и он начинает их получать с первым своим вздохом, с началом потребления материнского молока. По мере взросления, бактерий внутри становится все больше и больше. Ученым удалось подсчитать, что в теле здорового человека их обитает более 10 тысяч видов, это около 8 миллионов микробных генов, большинство из которых не причиняют организму никакого вреда. Микробиологи из Школы медицины при Нью-Йоркском университете, США, утверждают, что число микробов и бактерий, проживающих в организме взрослого человека, превышает количество клеток, из которого он состоит. Для сравнения, из 75 кг веса обычного среднестатистического мужчины, все микробы, которые в нем обитают, в совокупности весят более 900 г. Они отвечают за его пищеварение, иммунитет и другие процессы. При этом функциональность и назначение очень многих видов бактерий, стандартно населяющих человеческий организм, до сих пор не выяснено учеными.

Длина кишечника

Для того, чтобы поддерживать организм в рабочем состоянии, человеку приходится каждый день съедать достаточно внушительный объем пищи. Все это за несколько часов проходит по кишечнику, и так изо дня в день, в течении всей жизни. Перестальтические движения кишечника напоминают волны. Эта рефлекторная функция, способствующая продвижению содержимого к выходным отверстиям, не контролируется сознанием человека, но приблизительно воспринимается им по времени переработки определенных продуктов. Относительная длительность, а также некоторые анатомические наблюдения, спровоцировали миф, что в брюшной полости компактно уложено около 12 м кишечника. Однако на самом деле это не так. В тонусе, то есть при стандартном функциональном напряжении, длинна всего кишечника обычного человека не превышает 4 м. Но вот после смерти, сжимающие и всеохватывающие ритмы этого трубчатого органа останавливаются, и в расслабленном виде он достигает порой 8 м. То есть при жизни его тонус настолько сильный, что сокращает длину кишечника в 2 раза.

Площадь легких

Легочная система человека функционирует приблизительно так же, как и у других млекопитающих, то есть рефлекторно и неосознанно. Легкие — левая и правая доли состоят из альвеол — мельчайших структур в форме пузырьков, имеющих открывающийся просвет. Альвеолы участвуют в акте дыхания, осуществляя газообмен с легочными капиллярами. В одном легком у человека около 300 миллиардов альвеол, в которых за годы жизни скапливается сажа, образующаяся из углекислого газа. Человек — не самое крупное живое существо на земле, но если, например, взять все его альвеолы и развернуть, то они могут занять площадь от 40 до 120 м². У некоторых спортсменов могут быть настолько объемные легкие, что их альвеолы, в развернутом виде, в общей сложности могут покрыть площадь теннисного корта. Но каким образом эти миллиарды пузырьков слаженно между собой работают — настоящая загадка природы.

Количество биоматериала для оплодотворения

Современные мужчины и женщины — один вид человека разумного и строение организма у них одинаковое, за исключением половых органов. Но вот здесь скрываются загадки вселенной. Генетики подсчитали, что после полового взросления у здорового мужчины ежедневно за всю жизнь созревает более 500 миллиардов сперматозоидов. Женщины заранее рождаются с определенным количеством фолликулов в яичниках и их запас конечен. Фолликулы, созревшие и не созревшие яйцеклетки, в течении жизни представительниц слабого пола гибнут по разным причинам. Всего у одной здоровой женщины за всю жизнь может сформироваться не более 500 яйцеклеток, способных к оплодотворению. Ученые считают, что такое биологическое соотношение, относительно потенциальной репродукции человека, заложено природой и обуславливает разницу в количестве выживающих мужчин и женщин, а также существование на планете войн и других конфликтов, связанных с ресурсами.