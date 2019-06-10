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Стало известно, как пользоваться антисептиками 

Рамблер 38 минут назад
Фото: depositphotos.com
Медицинские эксперты дали рекомендации по тому, как пользоваться антисептиками. В случае их несоблюдения, они могут не только не работать, но и очень навредить.
К антисептикам работники медицинских учреждений отнесли йод, зеленку и хлоргексидин. Эти химические вещества чаще всего используют для дезинфекции открытых ран. На самом деле, их нельзя наносить на свежий порез. Это может быть опасно. Дело в том, что, если полить антисептиком еще не подсохшую ссадину, произойдет химический ожог.
Кроме того, если хотя бы капля йода или зеленки попадет в глаз, это может привести к полной слепоте. Поэтому не рекомендуется давать детям самостоятельно пользоваться антисептиками, даже теми, которые продаются в упаковке-фломастере. Хлоргексидин, в свою очередь, пользуется наибольшей популярностью благодаря эффективности. Однако, при неправильном использовании он может вызвать сильную аллергическую реакцию.
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