У подростка вырос зуб в мошонке

Тринадцатилетний мальчик обратился в клинику с жалобой на уплотнение в одном из яичек.

Специалист районной поликлиники отправил подростка в городской Центр охраны репродуктивного здоровья детей и подростков Морозовской детской городской клинической больницы. УЗИ показало уплотнение, напоминающее камень в почке.

Во время операции по удалению инородного органа врачи извлекли седьмой зуб, который должен был вырасти в нижней челюсти, но вместо этого оказался в таком нетипичном месте.

По словам врачей, такое происходит из-за сбоев во время внутриутробного развития, когда у ребенка закладываются внутренние органы. В стоматологии известны случаи, когда зубы вырастали в легких, но такой вариант описан еще не был.

Операция по удалению зуба прошла успешно, следов вмешательства почти не осталось, сообщается на сайте Морозовской больницы.