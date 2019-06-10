Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

У подростка вырос зуб в мошонке 

Letidor.ru + ещё 1 40 минут назад
Фото: Letidor.ru
Тринадцатилетний мальчик обратился в клинику с жалобой на уплотнение в одном из яичек.
Специалист районной поликлиники отправил подростка в городской Центр охраны репродуктивного здоровья детей и подростков Морозовской детской городской клинической больницы. УЗИ показало уплотнение, напоминающее камень в почке.
Во время операции по удалению инородного органа врачи извлекли седьмой зуб, который должен был вырасти в нижней челюсти, но вместо этого оказался в таком нетипичном месте.
По словам врачей, такое происходит из-за сбоев во время внутриутробного развития, когда у ребенка закладываются внутренние органы. В стоматологии известны случаи, когда зубы вырастали в легких, но такой вариант описан еще не был.
Операция по удалению зуба прошла успешно, следов вмешательства почти не осталось, сообщается на сайте Морозовской больницы.
Letidor.ru: последние новости
Ученые выяснили, как травля полных детей влияет на их будущую жизнь Ученые выяснили, как снизить риски появления непереносимости глютена у ребенка Ученые рассказали о продолжительности жизни первых генно-модифицированных детей
Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У здоровых людей нашли раковые «бомбы»3
Названы продукты для профилактики рака
Почему нельзя спать на левом боку9
Названа опасность использования антисептиков
Женщина лишилась ноги из-за флакона духов3
Видео
Простой способ замедлить старение
ЗОЖ
13:42
Что будет, если каждый день пить молоко
ЗОЖ
01:14
В России изменились правила ОМС
Новости
03:09
Что нужно знать о лечебных точках на ладонях
Народная медицина
01:40
Названа опасность использования антисептиков
Новости
03:20
Почему лысеют женщины
Болезни и лекарства ЗОЖ
03:45
Что делать при обмороке от жары
ЗОЖ
02:35
Врачи рассказали об опасности рыбьего жира
Болезни и лекарства Новости
02:26
Мужчина с низким тестостероном: что с ним не так
Наука
08:13
Как жить с блокадой сердца
Болезни и лекарства Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение