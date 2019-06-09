Названа причина преждевременной смерти молодых людей

Ученые Американского общества питания выяснили причину миллионов смертей от сердечно-сосудистых заболеваний, пишет Medicalxpress.

По данным исследования, один из 7 случаев смерти связан с недостаточным употреблением фруктов, а один из 12 — с нехваткой овощей.

Отсутствие овощей и фруктов в большей степени влияет на здоровье молодых людей, особенно — мужчин.

Отмечается, что фрукты и овощи являются источниками клетчатки, калия, магния, антиоксидантов и фенолов, которые снижают кровяное давление и уровень холестерина.

Специалисты определили, что человек должен съедать 300 граммов фруктов в день и 400 гр овощей.