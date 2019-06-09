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Названа причина преждевременной смерти молодых людей 

Газета.Ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Ученые Американского общества питания выяснили причину миллионов смертей от сердечно-сосудистых заболеваний, пишет Medicalxpress.
По данным исследования, один из 7 случаев смерти связан с недостаточным употреблением фруктов, а один из 12 — с нехваткой овощей.
Отсутствие овощей и фруктов в большей степени влияет на здоровье молодых людей, особенно — мужчин.
Отмечается, что фрукты и овощи являются источниками клетчатки, калия, магния, антиоксидантов и фенолов, которые снижают кровяное давление и уровень холестерина.
Специалисты определили, что человек должен съедать 300 граммов фруктов в день и 400 гр овощей.
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