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Названы причины ожирения россиян 

Газета.Ru + ещё 9 2 часа назад
Фото: Depositphotos
Главный внештатный специалист-терапевт Минздрава России Оксана Драпкина назвала главные пищевые привычки, которые приводят к ожирению. Об этом сообщает "Российская газета".
По ее словам, в большинстве случаев проблемы с лишним весом начинаются в детстве.
Она отметила, что одной из причин ожирения является дисбаланс в поступлении и расходовании энергии — люди потребляют много пищи, но при этом не занимаются физическими нагрузками.
Другой причиной лишнего веса является избыток "пустых" углеводов при недостатке клетчатки, подчеркнула Драпкина.
Она также добавила, что потребление соков и сладкой газировки создает постоянную потребность в сладком, что также приводит к набору веса.
Еще одной причиной ожирения является отсутствие "культуры неспешной еды", утверждает Драпкина.
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