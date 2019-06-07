Уборка местами оказалась вреднее курения

Частое использование чистящих аэрозолей оказалось сравнимым с выкуриванием пачки сигарет ежедневно. Таковы данные исследования ученых. Об этом написала британская Independent.

Согласно исследованиям ученых, в зону риска попали уборщицы, а также женщины, которые регулярно используют чистящие средства во время уборки дома.

Их легкие получали такой же вред, какой получают заядлые курильщики. Снижение функций органов оказалось аналогичным случаям, при которых человек выкуривает по 20 сигарет в день в течение 10 — 20 лет.

В исследовании приняли участие более шести тысяч человек. Самое примечательное, что в зону риска попали только женщины. Только у них исследователи нашли предрасположенность к бронхолегочным заболеваниям и астме при частых уборках с использованием чистящих спреев.

У мужчин подобных реакций не выявлено. Возможно, причина в не особой любви мужского пола к уборке. Сильная половина не заморачивается с использованием спреев и чистящих средств и вместо уборки, просто, возит мокрой тряпкой по полу или полкам. Собственно это и рекомендуют специалисты: избегать бытовой химии при уборке и использовать воду.