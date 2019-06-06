Врачи перечислили три главных симптома инсульта

Инсульт — опасное для жизни состояние, которое возникает в случае прекращения кровоснабжение части мозга. Если запас крови ограничен, клетки начинают умирать, что вызывает травму мозга и приводит к инвалидности, а иногда и смерти. Приступ может произойти внезапно и оказать разрушительное воздействие на физическое и психическое здоровье.

По словам специалистов, существует два основных типа инсульта: ишемический, когда кровоснабжение прекращается из-за образовавшегося сгустка крови (примерно 85% всех случаев инсульта), и геморрагический, когда в мозге лопается ослабленный кровеносный сосуд.

Инсульт может нанести удар в любом возрасте, поэтому важно быть всегда готовым. По данным Национального центра здравоохранения Великобритании, существует три основных симптома этого состояния.

В первую очередь, это паралич лица. Парализовать может как отдельные мышцы, так и всю сторону полностью.

Кроме того, следует обратить внимание на двигательную функцию рук. Человек с подозрением на инсульт может быть не в состоянии поднять их и удерживать на весу из-за слабости или онемения в конечностях.

Следующим признаком является невнятная речь, либо человек вообще может быть не в состоянии говорить. Помимо этого, у пострадавшего также могут быть проблемы с пониманием того, что им пытаются сказать.