Врачи перечислили три главных симптома инсульта 

Инсульт — опасное для жизни состояние, которое возникает в случае прекращения кровоснабжение части мозга. Если запас крови ограничен, клетки начинают умирать, что вызывает травму мозга и приводит к инвалидности, а иногда и смерти. Приступ может произойти внезапно и оказать разрушительное воздействие на физическое и психическое здоровье.
По словам специалистов, существует два основных типа инсульта: ишемический, когда кровоснабжение прекращается из-за образовавшегося сгустка крови (примерно 85% всех случаев инсульта), и геморрагический, когда в мозге лопается ослабленный кровеносный сосуд.
Инсульт может нанести удар в любом возрасте, поэтому важно быть всегда готовым. По данным Национального центра здравоохранения Великобритании, существует три основных симптома этого состояния.
В первую очередь, это паралич лица. Парализовать может как отдельные мышцы, так и всю сторону полностью.
Кроме того, следует обратить внимание на двигательную функцию рук. Человек с подозрением на инсульт может быть не в состоянии поднять их и удерживать на весу из-за слабости или онемения в конечностях.
Следующим признаком является невнятная речь, либо человек вообще может быть не в состоянии говорить. Помимо этого, у пострадавшего также могут быть проблемы с пониманием того, что им пытаются сказать.
«Угадать, пройдут ли симптомы или станут менее выраженными, невозможно, поэтому, когда вы заметите их, необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью. Чем быстрее человек будет доставлен в больницу, тем у него больше шансов на выздоровление», — предупредили эксперты.