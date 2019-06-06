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Столичные врачи вытащили ключи из желудка ребенка 

Москва24 + ещё 1 4 часа назад
Фото: Москва24
Специалисты детской городской клинической больницы имени Башляевой спасли жизнь трехлетнего ребенка, который проглотил ключи от почтового ящика.
"Ключи находились на полке в прихожей, девочка постоянно с ними играла, и мама совершенно не боялась за дочь. Мама пыталась самостоятельно вытащить ключи, но не смогла. Девочка часто кашляла, у нее появилось сильное слюноотделение и жалобы на боль в области груди", — цитирует Агентство "Москва" представителя пресс-службы департамента здравоохранения.
Врачи извлекли металлические предметы из желудка ребенка при помощи эндоскопа.
Накануне сообщалось, что хирурги спасли лицо упавшей со скутера 15-летней девочки. Москвичка не справилась с управлением и врезалась в забор. В результате столкновения девушку доставили в Морозовскую детскую больницу, у нее были диагностированы различные оскольчатые переломы лица, перелом кисти, а также компрессионный перелом позвонков.
Кроме того, московским врачам удалось вылечить полностью парализованного пациента. Он поступил в Московский научно-практический центр медицинской реабилитации после сложной операции на позвоночнике. Мужчина прошел индивидуальный курс лечебной гимнастики.
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Новости , АГН "Москва"
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