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Объятия девушки спасли ее возлюбленного от рака 

Lenta.ru + ещё 2 3 часа назад
Фото: @CCCNHS
В Великобритании девушка спасла жизнь возлюбленного, обнаружив на его спине смертоносную опухоль. Об этом сообщает издание The Mirror.
Эмма Мэйор (Emma Mayor) из английского графства Ланкашир познакомилась с Джеймсом Кэтлоу (James Catlow) через сервис для знакомств Tinder. В одну из встреч 20-летняя девушка обняла парня и почувствовала на его спине подозрительное уплотнение.
«Я подумала, что у него киста или даже что-то более опасное»,
— вспоминает студентка университета города Престон.
Кэтлоу не придал словам девушки особого значения, поскольку не замечал у себя симптомов болезни.
«Поначалу я не сильно волновался. Я думал, мол, если я не замечал этого раньше, значит там не может быть ничего существенного»,
— объясняет британец.
Мэйор настояла, чтобы 21-летний Кэтлоу сходил на обследование в больницу. Медики осмотрели пациента и обнаружили у него саркому Юинга — злокачественную опухоль костного скелета. В течение 1,1 года парень проходил необходимое лечение, в том числе протонную терапию в США, прежде чем смог полностью восстановиться.
«Когда у него нашли рак, я была знакома с ним всего пять месяцев, — рассказывает Мэйор. — Джеймс постоянно говорит, что я спасла ему жизнь. Но если на то пошло, я спасла не только его, но и наше совместное будущее».
Саркома Юинга — злокачественная опухоль костного скелета, которая, как правило, поражает нижнюю часть длинных трубчатых костей, ребра, таз, лопатку, позвоночник и ключицу. Это одна из самых агрессивных злокачественных опухолей.
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