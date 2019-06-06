Объятия девушки спасли ее возлюбленного от рака

В Великобритании девушка спасла жизнь возлюбленного, обнаружив на его спине смертоносную опухоль. Об этом сообщает издание The Mirror.

Эмма Мэйор (Emma Mayor) из английского графства Ланкашир познакомилась с Джеймсом Кэтлоу (James Catlow) через сервис для знакомств Tinder. В одну из встреч 20-летняя девушка обняла парня и почувствовала на его спине подозрительное уплотнение.

«Я подумала, что у него киста или даже что-то более опасное»,

— вспоминает студентка университета города Престон.

Кэтлоу не придал словам девушки особого значения, поскольку не замечал у себя симптомов болезни.

«Поначалу я не сильно волновался. Я думал, мол, если я не замечал этого раньше, значит там не может быть ничего существенного»,

— объясняет британец.

Мэйор настояла, чтобы 21-летний Кэтлоу сходил на обследование в больницу. Медики осмотрели пациента и обнаружили у него саркому Юинга — злокачественную опухоль костного скелета. В течение 1,1 года парень проходил необходимое лечение, в том числе протонную терапию в США, прежде чем смог полностью восстановиться.

«Когда у него нашли рак, я была знакома с ним всего пять месяцев, — рассказывает Мэйор. — Джеймс постоянно говорит, что я спасла ему жизнь. Но если на то пошло, я спасла не только его, но и наше совместное будущее».

Саркома Юинга — злокачественная опухоль костного скелета, которая, как правило, поражает нижнюю часть длинных трубчатых костей, ребра, таз, лопатку, позвоночник и ключицу. Это одна из самых агрессивных злокачественных опухолей.