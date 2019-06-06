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Врач убил обезболивающим 25 пациентов в США 

Газета.Ru + ещё 4 4 часа назад
Врачу из американского штата Огайо Уильяму Хьюзелу предъявлены обвинения в убийстве 25 человек посредством преднамеренного превышения дозы обезболивающих, передает Associated Press.
По данным агентства, часть убийств была исполнена другими врачами по поручению Хьюзела, однако их не стали привлекать к ответственности.
Сообщается, что смерти пациентов произошли в период с 2015 по 2018 годы. Многие из умерших пациентов находились на аппарате искусственной вентиляции легких и получали паллиативную помощь.
Отмечается, что Хьюзел не признал себя виновным. По словам обвиняемого, он лишь хотел "позаботиться о комфорте" умирающих пациентов.
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