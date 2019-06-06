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Из-за чего аптеки могут лишить лицензии 

РИА Новости + ещё 3 5 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Российские аптеки смогут лишиться лицензии при систематическом несоблюдении рекомендаций по хранению лекарств, рассказал руководитель Росздравнадзора Михаил Мурашко.
"В России появится инспекционный визит в аптеки — это новая форма работы в виде короткой проверки, которая позволяет посмотреть условия хранения товара. Такая система сейчас разрабатывается. Если инспектор выявит проблемы, то аптеке вынесут предостережение и обяжут ее уничтожить препараты, хранившиеся с нарушениями. При выявлении системного несоблюдения рекомендаций по хранению мы проведем внеплановую проверку, и тогда уже пойдет разговор о лишении учреждения лицензии",
— цитирует газета "Известия" слова Мурашко.
Глава Росздравнадзора напомнил, что с 1 января начнется переход на маркировку всех лекарственных препаратов, выпускаемых в продажу, который должен полностью исключить из оборота контрафакт, фальсификат и недоброкачественные лекарственные средства.
По словам Мурашко, как только появится маркировка лекарственных препаратов, все участники оборота будут привязаны к адресам.
"Ведь их интернет-соединение тоже является источником информации. Фармацевтический мир станет прозрачнее",
— отметил глава ведомства.
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Новости , ЗОЖ , Михаил Мурашко , Росздравнадзор , газета "Известия" , РИА Новости
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